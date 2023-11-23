Российский топ-политик Миронов удочерил похищенную из Украины девочку – СМИ

Глава российской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов удочерил похищенную в 2022 году 10-месячную девочку из оккупированной Херсонской области и изменил ей имя.﻿﻿ Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории", сообщает Украинская правда.

В конце августа 2022 года пятая жена главы "Справедливой России" Сергея Миронова Инна Варламова и его заместитель Яна Лантратова приехали в оккупированную Херсонскую область.

Выехали женщины вместе с воспитанниками Херсонского дома ребенка 10-месячной Маргаритой Прокопенко и двухлетним Ильей Ващенко.

Как свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении СМИ, в декабре 2022 года Миронов и Варламова удочерили Маргариту и поменяли ее личные данные. Теперь девочку зовут Марина Сергеевна Миронова.

Ребенку изменили не только имя и родителей, но и место рождения: вместо украинского Херсона - подмосковный Подольск.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что биологическую мать Маргариты лишили родительских прав, а отец умер, однако у нее есть другие родственники. Судьба мальчика до конца неизвестна. СМИ установили, что только через год после депортации, в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении. Из него следует, что мальчик находится в Московской области.

Сообщается, что случай Маргариты - первый документально доказанный случай усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга.

По словам юристов, которых опросили журналисты, с точки зрения международного права это может квалифицироваться как военное преступление и считается геноцидом.