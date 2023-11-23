Австрия призвала ЕС не давать преимущество Украине перед Балканами

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами, когда будут решать, начинать ли переговоры о вступлении в следующем месяце. Об этом министр иностранных дел Австрии отметил в интервью Financial Times, сообщает Европейская правда.

Шалленберг сказал, что необходимо закрепить Украину и Боснию и Герцеговину в орбите ЕС, чтобы противостоять российскому влиянию. По его словам, укрепление стабильности в обоих регионах – Восточной и Юго-Восточной Европе – одинаково важно.

Шалленберг настоял, что было бы "геостратегической катастрофой", если бы Еврокомиссия смотрела на Западные Балканы "под увеличительным стеклом и в розовых очках – на Украину".

"Нельзя, чтобы одни группы были на скоростной полосе, а другие – на служебной" , – сказал австрийский министр.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Австрия возможность наложить вето на начало переговоров о вступлении с Украиной, если Боснии также не будет дан зеленый свет для переговоров, Шалленберг сказал, что дискуссии "уже идут в правильном направлении".

"Но... давайте не создавать проблему в регионе, который ждет уже 20 лет, и не создавать им еще один барьер. Как сказал (премьер-министр Албании) Эди Рама, если я правильно его процитировал, должны ли мы начать войну на Балканах, чтобы привлечь ваше внимание?" , – сказал Шалленберг.

"Будут очень горячие дебаты, и мы хотим, чтобы сигналы были одинаковыми в обоих направлениях по геостратегическим соображениям" , – добавил он.

Шалленберг является решительным сторонником постепенного расширения ЕС. По его словам, сейчас Евросоюзу нужен другой подход, чем во время предыдущих волн расширения в 2004, 2007 и 2013 годах, когда это был вопрос, "вступать или не вступать".

Если будет сохранен старый подход, "Украина, вероятно, никогда не станет его (Евросоюза) частью... до определенной степени", сказал Шалленберг.

По его словам, поэтапный подход помог бы привязать страны-кандидаты к ЕС, прежде чем давать им преимущества полного вступления, такие как доступ к сельскохозяйственным субсидиям.

"Можем ли мы представить себе расширение без аграрной политики? Да, можем" , – сказал он, добавив, что для новых членов могут быть предложены долгие переходные периоды.

Шалленберг также заявил, что ЕС не должен позволять России и Китаю усиливать свое влияние в регионе Западных Балкан, в том числе с помощью инфраструктурных проектов, которые следует финансировать Брюсселю.

"Мы должны послать сигнал третьим сторонам: эти страны – наши, они являются частью нашей семьи" , – отметил министр.

Отдельно он предостерег от медленного прогресса в отношении Сербии.

"Для народа Сербии ничего не движется... Впервые мы получили результаты опроса в Сербии, где относительное большинство больше не поддерживает Европейский Союз. Это должно ударить во все наши тревожные колокола. Мы их теряем" , – подчеркнул Шалленберг.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой, но заявила, что переговоры с Боснией должны начаться только "после того, как будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства".