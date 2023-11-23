Норвегия готова закрыть единый пункт пропуска с РФ

После решения Финляндии закрыть все, кроме одного, пункты пропуска на границе с РФ Норвегия заявила о готовности остановить работу единственного КПП на границе с Россией. Об этом на конференции в среду сказал премьер-министр королевства Йонас Гар Стьоре, сообщает Европейская правда.

Главу норвежского правительства спросили, уместно ли последовать финскому примеру и закрыть границу с Россией. "Если потребуется" , – ответил на это Стьоре.

Он добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Власти Финляндии обвинили Россию в намеренном направлении в страну искателей убежища без документов и в ответ решили закрыть 7 из 8 пунктов пропуска на границе.

С 25 ноября будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи, где искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты.