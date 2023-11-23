На границе с Польшей умер еще один украинский водитель – перевозчики

В Польше, на паркинге возле Корчевой, умер 56-летний украинский водитель, ожидавший пересечения границы. Об этом рассказал глава организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич, сообщает Укринформ.

"Сегодня мне сообщили, что ночью на паркинге возле Корчевой умер наш водитель ADR (опасные грузы – ред.), который почти три дня стоял в очереди, чтобы пересечь границу. Мужчина был 1967 года рождения. Польская полиция заявляет, что это естественная смерть, но обстоятельства еще выясняются" , – сказал Михалевич.

Напомним, 11 ноября 54-летний водитель грузовика из Украины умер в Польше на парковке возле пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин", где ожидал пересечения границы.

Как сообщалось, польские перевозчики устроили бессрочный протест 6 ноября. Среди основных требований к правительству Украины – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января.