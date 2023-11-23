ЕБРР выделил 200 млн евро "Нафтогазу" на стратегические запасы газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в размере 200 млн евро, чтобы помочь НАК "Нафтогаз Украины" создать стратегические запасы газа во втором зимнем отопительном сезоне после российского вторжения в феврале 2022 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Средства для "Нафтогаза" последуют за кредитом в размере 300 млн евро, предоставленным в прошлом году, что является частью пакета донорской поддержки в размере 500 млн евро, включая грант из Норвегии.

Подписание состоялось в Киеве, где ЕБРР представлял управляющий директор по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, а "Нафтогаз" - глава НАК Алексей Чернышов.

"Мы гордимся нашим сотрудничеством с "Нафтогазом", который также совершенствует свое управление и после трудностей в прошлом успешно завершил реструктуризацию своих облигаций. Мы готовы поддерживать его и дальше" , - сказал Маттео Патроне.

Подписание реализует соглашения, заключенного в июне на конференции по восстановлению Украины в Лондоне между президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Это часть усилий ЕБРР по повышению энергетической безопасности страны - одного из пяти инвестиционных приоритетов поддержки ЕБРР реальной экономики Украины.

Все инвестиции ЕБРР в Украине предполагают разделение рисков с донорами и партнерами, в данном случае с Норвегией и Нидерландами.

"Народ Украины переживает еще одну холодную зиму под угрозой атак России. Норвегия продолжит оказывать поддержку Украине для поддержания критически важной энергетической безопасности и удовлетворения потребностей в отоплении домов, предприятий и государственных учреждений" , - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

По его словам, Норвегия поддерживает усилия ЕБРР, выделив 54 млн евро.

"ЕБРР является ключевым партнером норвежской пятилетней комплексной программы поддержки Украины. До сих пор Норвегия финансировала усилия ЕБРР только в сфере энергетики, выделив 300 млн евро в 2022-2023 годах" , - добавил он.

В ноябре директора ЕБРР обратились к Совету управляющих с просьбой одобрить увеличение капитала на 4 млрд евро, чтобы позволить ЕБРР обеспечить значительные и устойчивые инвестиции в Украину, повышая уровень финансирования еще больше, когда придет время полной реконструкции.