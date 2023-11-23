Британская разведка считает, что РФ начала реабилитировать "вагнеровцев"

В разведывательном сообществе Министерства обороны Великобритании увидели признаки того, что РФ начала реабилитировать бойцов группы Вагнера, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре министерства по российско-украинской войне.

Как отметили британские аналитики, 14 ноября отдельная группа ветеранов ЧВК "Вагнер" получила официальные ветеранские удостоверения. Это первый случай, когда наемники группы Вагнера были официально признаны ветеранами.

Министерство обороны России создало новую систему, позволяющую ветеранам группы Вагнера получать ветеранские удостоверения и соответствующие надбавки. Недавно группа Вагнера была включена в структуру командования Росгвардии.

Это, скорее всего, свидетельствует о реабилитации некоторых членов "Вагнера" российской администрацией, что произошло после длительного периода неопределенности относительно того, как российские власти будут относиться к бойцам "Вагнера" после неудачного мятежа в июне 2023 года.