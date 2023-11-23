Нетаньяху поручил израильской разведке ликвидировать лидеров ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил разведывательной службе "Моссад" выследить и ликвидировать лидеров ХАМАС, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Я дал указание Моссаду действовать против лидеров ХАМАС там, где они есть" , - сказал он.

Нетаньяху намекнул, что израильская разведка может нацелиться на лидеров ХАМАС, находящихся за пределами Сектора Газа, в частности, в Катаре. При этом премьер уклонился от прямого ответа на то, попытается ли Израиль ликвидировать лидеров ХАМАС во время паузы или дождется ее окончания.

"Война продолжается... пока мы не достигнем всех наших целей: вернем всех заложников, ликвидируем ХАМАС и гарантируем, что на следующий день после ХАМАС ни один элемент, поддерживающий терроризм, воспитывает своих детей для терроризма и платит террористам или их семьям, будет контролировать Газу" , - добавил он.

Следует добавить, что во вторник, 21 ноября, ХАМАС заявил, что заместитель командующего ливанского отделения бригад "Аль-Касам" Халил аль-Хараз был убит на юге Ливана в результате якобы авиаудара Израиля. По сообщениям ливанских СМИ, Хараз погиб в автомобиле.

Напомним, "Моссад" считался одной из самых влиятельных и сильных разведок в мире. Однако после вторжения ХАМАС израильскую разведку обвинили в том, что она "проспала" нападение боевиков. Нетаньяху в октябре обвинил руководителей "Моссада", но затем забрал слова обратно.