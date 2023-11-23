Польские перевозчики заблокировали еще один пункт пропуска с Украиной

В пункте пропуска "Шегини" затруднено движение грузового транспорта из-за блокирования движения на территории Польши﻿﻿. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"По имеющейся информации, которую предоставляли польские пограничники, сегодня около 10.30 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств. В связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд" , – заявил спикер.

Как объяснил Демченко, таким образом сейчас заблокированными для проезда грузовиков являются все 4 пункта пропуска на границе с Польшей, через которые осуществляется пропуск грузовиков весом более 7,5 тонн.

На этом направлении сейчас на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1400 грузовиков.

В то же время, организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.