Зеленский назвал 5 причин необходимости усиления украинского ПВО

Усиление противовоздушной обороны является лучшей стратегической инвестицией в безопасность нашей страны. А 2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию со своего неба. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Зеленский перечислил пять причин, почему усиление украинской ПВО является лучшей стратегической инвестицией в безопасность государства.

"Прежде всего, каждая система ПВО и каждая ракета, предоставленная Украине, спасает жизнь" , - отметил президент.

Во-вторых, по его словам, в каждый большой город и регион, которые будут полностью закрыты надежным воздушным щитом, сможет вернуться из-за границы больше людей. Это даст значительный толчок экономике Украины, поможет нам снизить бюджетный дефицит и, как следствие, потребность в международной финансовой помощи.

"В-третьих, чем сильнее наша противовоздушная оборона, тем большим будет успех Украины в Черном море, тем больше морской экспорт, тем лучше защита свободы судоходства и большей стабильностью. Это позволит нам доставлять сотни тысяч дополнительных тонн продовольствия через более безопасный морской экспортный коридор и противодействовать глобальному продовольственному кризису" , - пояснил Зеленский.

В-четвертых, как отметил глава государства, каждая дополнительная система противовоздушной обороны и ракета экономит ресурсы, которые в противном случае потребуются для восстановления разрушенных объектов, критической инфраструктуры, энергосистем, электросетей и т.д.

А в-пятых, лишение России возможности терроризировать Украину ракетами и беспилотниками заставит агрессора отказаться от этой тактики, что в целом будет способствовать приближению победы.

Президент отметил, что Украина - большая страна, поэтому потребность в ПВО значительна.

Зеленский уверен, что усиление наших возможностей ПВО является лучшей стратегической инвестицией в безопасность, благодаря которой наши партнеры также сэкономят значительное количество ресурсов в долгосрочной перспективе.