Оккупанты начали новую волну штурмов под Авдеевской – Тарновский

Россияне начали третью волну активных действий в ходе наступления на Авдеевском направлении.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский.

Как отмечает командующий, в операционной зоне ОВСУ "Таврия" войска РФ нанесли 11 авиаударов, провели 56 боевых столкновений и совершили 973 артобстрела. "Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении ", – отмечает он.

В общей сложности, на Таврическом направлении потери врага в живой силе и бронетехнике растут — уничтожено 8 танков, а общие потери в живой силе - более 700 человек.

Общие потери врага составили 706 человек. Уничтожена 51 единица военной техники. В частности, 8 танков, 13 боевых бронемашин (ББМ), 8 артсистем, 2 средства ПВО, 15 беспилотников, 5 автомобилей.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника. Еще 44 единицы техники врага повреждены.