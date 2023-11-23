Путин прилетел в Беларусь на саммит ОДКБ и встретился с Лукашенко
Российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск на сессию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Украинская правда.
Как пишут белорусские СМИ на встрече должны обсудить "актуальные проблемы международной и региональной безопасности".
В Минск также прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на саммит.