В Германии провели обыски у ультраправых активистов, готовивших переворот

Около 280 правоохранителей обыскали в четверг несколько объектов в восьми федеральных землях в связи с расследованием в отношении движения так называемых "райхсбюргеров", которые в прошлом году планировали совершить государственный переворот в Германии, сообщает Европейская правда.

Сейчас 20 подозреваемых обвиняют в создании преступной организации, сообщили Генеральная прокуратура Мюнхена и Главное управление полиции Северной Баварии.

Их, в частности, обвиняют "в попытке блокирования каналов связи органов власти путем установления контакта с ними и, таким образом, незаконного влияния на их решения".

Согласно заявлению правоохранителей, властям стало известно о соответствующих Telegram-каналах еще в начале 2021 года. Они использовались для "распространения теорий и теорий заговора, характерных для райхсбюргерства", а с середины августа 2021 года подозреваемые "также предлагали "помощь" вероятным жертвам действий государства".

"Главной целью причастных лиц была дестабилизация ФРГ и ее государственных институтов, а также предотвращение или по крайней мере осложнение законных действий государства с помощью описанных методов" , – говорится в заявлении.

"Райхсбюргеры", что в переводе с немецкого означает "граждане Рейха", являются ультраправой группой, которая отрицает легитимность современного немецкого государства. Они считают, что Германский Рейх, основанный в 1871 году, все еще существует.

Ранее прокуратура шести немецких земель сообщила о следственных действиях против движения "райхсбюргеров", которые в прошлом году планировали совершить государственный переворот в ФРГ, и арест еще нескольких их сторонников.

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "рейхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.