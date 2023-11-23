Украина получила еще 400 млн долларов кредита на пенсии и зарплаты медикам

Всемирный банк выделил для Украины $400 млн под гарантию Великобритании на частичную компенсацию государственных расходов на зарплаты медикам и пенсии. Об этом заявили в Министерстве финансов, сообщает Лига.Финансы.

Деньги уже поступили в государственный бюджет.

"Помощь международных партнеров критически важна для финансирования социальной сферы Украины. Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество, результатом которого является мобилизация необходимых финансовых ресурсов. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году" , — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Это не грантовое финансирование, как в случае с помощью США, а кредит со льготными условиями: срок погашения 19 лет с пятилетним льготным периодом.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $2 млрд.