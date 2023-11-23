В Германии провели массовые обыски у поклонников ХАМАСа – Spiegel

Полиция Германии проводит серию обысков у активистов и организаций, связанных с террористической организацией ХАМАС, сообщает Лига.net.

Как сообщает издание Spiegel, проводятся 15 обысков в Берлине, а также в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн.

Правоохранительные структуры обыскивают офисы Палестинского общества в Германии, которое, как считают спецслужбы, создано для поддержки ХАМАС. Также обыски проводятся по месту жительства лидеров и активистов антиизраильской и антисемитской группы организаций Самидун.

2 ноября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о вступлении в силу постановлений, которые полностью запрещают любую деятельность в поддержку террористической организации ХАМАС на территории страны. Сам ХАМАС находится в Германии под запретом как организация, признанная террористической на уровне Евросоюза. Новые постановления криминализировали не только сам ХАМАС, но также помощь ему и выражение поддержки его действий.

Объединение Самидун, международная сеть для поддержки террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявлена в Израиле террористической организацией в 2021 году.

Как пишет издание, число активных сторонников ХАМАС в Германии оценивается в 450 человек, из которых примерно 100 человек находятся в Берлине. Обычно они являются членами благотворительных и религиозных организаций, которые выступают как ширмы для сбора средств, в том числе для ХАМАС.