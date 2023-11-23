ЕС готовится разблокировать выделение Венгрии почти 1 млрд евро – СМИ

Европейский Союз завершает подготовку решения о выделении Венгрии почти 1 миллиарда евро из фондов ЕС, в то время как премьер-министр Виктор Орбан угрожает сорвать помощь Украине и ее приближение к Евросоюзу. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

Европейская комиссия завершает оценку измененного плана восстановления Венгрии после пандемии, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Как только министры финансов ЕС одобрят ожидаемое решение, венгерское правительство сможет получить доступ к 20% от дополнительных 3,9 млрд евро кредитов и 700 млн евро грантов, необходимых для финансирования раздела REPowerEU, отметили собеседники на условиях анонимности. Сумма выделенных средств, вероятно, составит 920 миллионов евро.

В то же время разблокирование значительно большей части замороженных Евросоюзом средств зависит от выполнения других условий, которые охватывают судебную реформу, борьбу с коррупцией и усиление систем аудита и контроля.

Решение Еврокомиссии одобрить выделение части средств было принято на фоне длительного спора об отступлении Венгрии от демократических стандартов. В прошлом году ЕС приостановил финансирование для Будапешта на сумму более 30 миллиардов долларов из-за проблем с верховенством права и коррупцией. Орбану необходимы эти средства после длительной рецессии и бюджетного кризиса.

Около 13 миллиардов евро из средств, заблокированных из-за беспокойства относительно независимости судей, еще могут быть разблокированы до конца года, отметили источники. Еврокомиссия и венгерское правительство обсуждают детали и имплементацию судебной реформы, одобренной в начале этого года.

В течение последних недель венгерские чиновники указывали, что их поддержка новой помощи ЕС для Украины может быть обусловлена тем, что Еврокомиссия выделит средства на восстановление.

Ранее на этой неделе Орбан направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с требованием "срочного" обсуждения и призвал других лидеров ЕС пересмотреть программы помощи Украине и режим санкций против России.