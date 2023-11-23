Более 90% украинцев считают Голодомор геноцидом – опрос

По состоянию на ноябрь 2023 года 92% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.﻿﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса "Рейтинг", проведенного 14-16 ноября, сообщает Украинская правда.

"За последние десять лет произошел рост в полтора раза количества респондентов, которые согласны с тезисом о том, что Голодомор 1932-33 годов является геноцидом украинского народа.

Голодомор 1932-33 гг. признают геноцидом абсолютное большинство жителей как западных, центральных, так и юго-восточных областей страны. Также не зафиксировано значительных отклонений в возрастных распределениях в этом вопросе" , – говорится в сообщении социологов.

В частности, в 2010 г. 60% респондентов отвечали, что Голодомор является геноцидом украинского народа.

А по результатам опроса 2023 года, 92% соглашаются с вышеприведенным утверждением. Только 4% - отрицают это, затруднились с ответом - 4%.

Опрос проводился 14-16 ноября 2023 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Было опрошено 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 3,1%.