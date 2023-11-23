Имущество Дубинского арестовали, машины мамы также – решение суда

Печерский суд Киева наложил арест на имущество подозреваемого в госизмене нардепа Александра Дубинского. Также под арест попало имущество матери и бывшей жены. Об этом говорится в решении суда за ноябрь этого года, сообщает Лига.net.

Арест наложен в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований по вероятной легализации доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от налогов.

Производство было начато на основании заявления Центра противодействия коррупции (ЦПК), который сообщил, что Дубинский и его близкие родственники в течение нескольких последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около $2,5 млн. При этом их официальные доходы не могли позволить им приобрести такое количество имущества, говорится в заявлении ЦПК.

Мать Дубинского, как отмечает ЦПК, за последние пять лет стала владелицей 19 объектов недвижимости общей стоимостью около $1 млн. Также ей принадлежат два автомобиля Mercedes-Benz, два автомобиля BMW, Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa и ЗАЗ Vida.

Прокурор указал, что общая стоимость имущества Дубинского, его матери и экс-жены составляет 57,9 млн грн, в то время как официальные доходы семьи за 2003-2022 годы составили 19,6 млн грн.

Кроме того, в 2015-2021 годах на счета матери (которая уже находилась на пенсии) было внесено наличными 7,3 млн грн. При этом ее официальные доходы за указанный период составили 2,8 млн грн.

Указанное может свидетельствовать, что наличку, которую мать использовала для приобретения недвижимости, вероятно, предоставил Дубинский, считает следствие.

Суд удовлетворил ходатайство и арестовал имущество Дубинского и его родственников. В частности, 15 автомобилей, 22 квартиры и восемь земельных участков.