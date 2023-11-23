Минобороны ускорило поставки новых образцов оружия на фронт

Министерство обороны Украины ускорило поставки новых образцов оружия войску – без ожидания допуска к эксплуатации и с испытаниями уже на поле боя поставки могут сократиться до 20 дней, сообщает Украинская правда.

Минобороны объясняет, что ускорение поставок стало возможным благодаря изменениям в постановление Кабинета министров от 25.02.2015 № 345, которые были внесены на заседании Кабмина 21 ноября этого года по инициативе министра обороны Рустема Умерова.

Ожидается, что в результате этих изменений процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники сократится до 20 дней, хотя этот срок может меняться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов.

Ранее для того, чтобы оружие или техника попала в ВСУ, производители преодолевали процедуру, которая состояла из шести этапов и могла затягиваться на несколько месяцев.

Отныне из нее изъята одна из самых длительных бюрократических преград – издание приказа о допуске к эксплуатации. Его согласование с различными структурами МОУ и Генштаба обычно длилось около месяца.

"Обновленный fast track поставки оружия предусматривает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытания новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя.

В случае успешных результатов никаких дополнительных испытаний больше не требуется (как это было, например, с колесной самоходной гаубицей "Богдана", которая прекрасно зарекомендовала себя во время выполнения боевых задач)" , – говорится в сообщении.

Еще одно важное изменение касается закупки самых востребованных классов беспилотников ("микро" и "мини") гражданского или двойного назначения, которые можно переоборудовать для выполнения боевых задач.

Отныне госзаказчик может закупать такие БпЛА, даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.