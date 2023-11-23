Новоизбранный президент Аргентины предложил провести саммит по Украине
Новый Президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине саммит со странами Латинской Америки по достижению мира в Украине, сообщает Укринформ.
"Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной", - говорится в публикации советницы Милея по внешней политике Дианы Мондино.
По данным Мондино, в Аргентине предлагают "стать штаб-квартирой мероприятия, если это будет уместно".
Президент Украины поблагодарил Милея за его "четкую поддержку" в контексте российского военного вторжения.
"Никакой двусмысленности между добром и злом. Просто четкая поддержка Украины. Мы, украинцы, это осознаем и очень ценим", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вновь избранным Президентом Аргентины Хавьером Милеем, где обсудили возможное сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине.