Новоизбранный президент Аргентины предложил провести саммит по Украине

Новый Президент Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Аргентине саммит со странами Латинской Америки по достижению мира в Украине, сообщает Укринформ.

"Президент Милей провел телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским и предложил, чтобы Аргентина провела конференцию между Латинской Америкой и Украиной" , - говорится в публикации советницы Милея по внешней политике Дианы Мондино.

По данным Мондино, в Аргентине предлагают "стать штаб-квартирой мероприятия, если это будет уместно".

Президент Украины поблагодарил Милея за его "четкую поддержку" в контексте российского военного вторжения.

"Никакой двусмысленности между добром и злом. Просто четкая поддержка Украины. Мы, украинцы, это осознаем и очень ценим" , - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с вновь избранным Президентом Аргентины Хавьером Милеем, где обсудили возможное сотрудничество двух государств по расследованию российских военных преступлений в Украине.