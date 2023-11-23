В Купянске могут ввести принудительную эвакуацию семей с детьми - глава ХОВА

Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из части города Купянск. Это связано с постоянными обстрелами оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Рассматривается вопрос об объявлении обязательной эвакуации принудительным способом семей с детьми из других прифронтовых населенных пунктов Купянщины. В частности, из части г. Купянск, которая находится под постоянными обстрелами" , - говорится в сообщении.

Эвакуация в Харьковской области

Напомним, что в начале ноября в пяти общинах Купянского района Харьковской области ввели принудительную эвакуацию детей. Тогда из опасных условий в более надежные места планировали доставить 275 детей и их семьи из 66 населенных пунктов.

Отметим, что ситуация в Купянске на данный момент сложная. Российские войска начали массивно обстреливать город сразу после того, как ВСУ освободили его осенью 2022 года во время масштабной деоккупации территории Харьковской области.

Купянское направление

Российские захватчики не имеют особых шансов ни в оккупации города, ни в выходе на восточный берег реки Оскол в пределах Харьковской области. Однако, несмотря на это, не перестают постоянно обстреливать Купянский район.

Как отметил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сейчас ведутся активные боевые действия в направлении н.п. Синковка.

Он отмечал, что в случае успеха врага на этом направлении это позволит развить атакующие действия непосредственно на сам Купянск и выйти на берег реки Оскол.