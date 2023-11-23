Гололедица и до 50 см снега: в ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды. Предупреждают о гололеде, метели и прирост снежного покрова до 50 сантиметров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Одесской области.

В частности мокрый снег, дождь и местами гололед ожидаются в:

Сумской области;

Полтавской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

"Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица" , - пишет пресс-служба.

В частности значительные дожди в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Ветер:

в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с;

в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с;

на акватории Черного моря ожидается до 25-30 м/с, высота волн до 20-30 дм и ночью 27 ноября - до 30-50 дм.