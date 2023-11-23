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Гололедица и до 50 см снега: в ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни

Гололедица и до 50 см снега: в ГСЧС предупредили о непогоде в ближайшие дни
Фото: Pixabay

В ближайшие дни в ряде областей Украины ожидается существенное ухудшение погоды. Предупреждают о гололеде, метели и прирост снежного покрова до 50 сантиметров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

26 и 27 ноября сильные снегопады можно ожидать в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Одесской области.

В частности мокрый снег, дождь и местами гололед ожидаются в:

  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
"Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица", - пишет пресс-служба.

В частности значительные дожди в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Ветер:

  • в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с;
  • в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с;
  • на акватории Черного моря ожидается до 25-30 м/с, высота волн до 20-30 дм и ночью 27 ноября - до 30-50 дм.
"Призываем быть осторожными в эти дни и соблюдать правила безопасности! Лучше не планируйте дальние путешествия на это время", - пишет пресс-служба.

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