Зеленский ввел в действие санкции против 147 россиян и граждан других стран

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят указы указы №772/2023 и №773/2023.

В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.

В частности, в списке упомянуто:

бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в РФ,

обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,

т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,

топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,

жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову,

сына жены Усманова Ирины Винер – Натана Винера.

Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ.

Среди них:

экскеровник администрации президента РФ Анатолий Чубайс,

командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин,

глава Счетной палаты и эксминистр финансов РФ Алексей Кудрин,

отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,

главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,

гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,

генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.

Санкции Украины против РФ

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский предложил ввестисанкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.

Добавим, что 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.