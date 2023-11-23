Зеленский ввел в действие санкции против 147 россиян и граждан других стран
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" о санкциях в отношении 147 граждан РФ и других государств, связанных с РФ, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят указы указы №772/2023 и №773/2023.
В первый санкционный список попали 60 физических лиц – это граждан РФ, Украины, Кипра, Белоруссии, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании.
В частности, в списке упомянуто:
- бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в РФ,
- обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,
- т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,
- топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,
- жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову,
- сына жены Усманова Ирины Винер – Натана Винера.
Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.
Во второй санкционный список попали 87 физических лиц - граждан РФ.
Среди них:
- экскеровник администрации президента РФ Анатолий Чубайс,
- командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин,
- глава Счетной палаты и эксминистр финансов РФ Алексей Кудрин,
- отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
- главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,
- гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,
- генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.
Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. Они предусматривают блокировку активов, лишение государственных наград, аннулирование лицензий, запрет на транзит и торговые операции на территории Украины, вывод капитала за границу, на приватизацию, покупку земли.
Санкции Украины против РФ
Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский предложил ввестисанкции против Ирана на 50 лет. Закон уже принят Радой и вступил в силу. Ограничения будут затрагивать: полный запрет торговых операций; остановки транзита ресурсов; полетов и перевозки на территорию Украины; предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана.
Добавим, что 18 ноября Украина приняла ряд санкций против поддерживающих РФ физических и юридических лиц.