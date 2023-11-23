Глава Евросовета не согласен, что украинское контрнаступление "провалилось"

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину оружием, и не согласен с тезисом о том, что украинское контрнаступление "провалилось", сообщает Европейская правда.

Об этом Мишель сказал в интервью Kyiv Independent.

Председатель Евросовета привел два примера, которые, по его мнению, опровергают утверждение о "провале" контрнаступления Украины.

"Во-первых, то, как украинская армия достигла огромного прогресса в Черном море, является чрезвычайно важным. Это большой шаг в правильном направлении. Во-вторых, недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра, также очень важен", – сказал он.

Мишель добавил, что ЕС должен поддерживать Украину в военном плане – как тренируя украинских военнослужащих, так и поставляя оружие.

"Нынешняя ситуация показывает, что нам нужно ускорить и нарастить наше производство, чтобы поддержать Украину. А также потому, что в будущем мы понимаем, что ЕС, который является очень сильным экономическим игроком, является очень сильным и мощным с точки зрения распространения общих стандартов и внутренних норм по всему миру", – добавил европейский чиновник.

На этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель посетил Украину по случаю десятой годовщины Революции Достоинства.

Во время визита он пообещал сделать все возможное, чтобы Украина и Молдова до конца года получили решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.