Посольство обратилось в МИД Польши из-за смерти украинского водителя на границе

Посольство Украины в Польше обратилось в польское Министерство иностранных дел с нотой в связи со смертью украинского водителя, который находился в очереди на границе, образованной из-за забастовки перевозчиков, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств. Соответствующие сигналы доведены также до Министерства внутренних дел и администрации Польши", – написал Зварич в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что забастовка польских перевозчиков угрожает жизни и здоровью людей, вызывает значительную угрозу безопасности дорожного движения, что позволяет Польше по закону распустить собрание.

"Мы призываем польские власти к решительным действиям по разблокированию движения и недопущению, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий – становились заложниками действий организаторов протеста", – добавил он.

Ранее стало известно, что в Польше возле пункта пропуска "Корчова – Краковец", где польские перевозчики блокируют границу, умер уже второй украинский водитель.

Польские перевозчики, которые с 6 ноября блокируют три КПП на границе с Украиной для грузовиков, в четверг начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика-Шегини". Их блокада может продлиться до 3 января.

Верховная Рада 22 ноября обратилась к новым Сейму и Сенату Польши с предложением о разблокировании границы для перевозчиков.