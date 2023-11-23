Зеленский: Украина дополняет своими санкциями международные санкционные механизмы

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 23 ноября отметил, что украинские спецслужбы продолжат работу над санкциями против РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Украина дополняет своими санкциями международные санкционные механизмы. И мы работаем, чтобы санкции партнеров были распространены и на тех, против которых уже приняты соответствующие решения Украины.

Сегодня я подписал указы о более чем 300 юридических и почти 150 физических лицах государства-террориста. И наши специальные службы, прежде всего, Служба безопасности Украины, а также Кабинет Министров и СНБО продолжат соответствующую работу. Будут и другие санкционные решения".

Зеленский отметил, что санкции против более 300 компаний и физлиц из РФ и других стран, которые ввели в действие в четверг - это синхронизация с партнерами в отношении лиц, прямо работающих на российскую агрессию или ей помогающих. А также это санкции против субъектов государства-террориста, относящихся к критической инфраструктуре.

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