Ситуация на фронте 23 ноября: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки российские захватчики не вели наступательных действий на Лиманском, Запорожском и Шахтерском направлениях, зато продолжили штурмы на Авдеевском направлении, за сутки - 52 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба.

"Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной".

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Костобобров Черниговской области; Александрия Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Мезеновка, Турья Сумской области; Гранов, Бочковое, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки Харьковской области, где силами обороны отражено 2 атаки. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спирного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клищеевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак. Враг нанес авиационные удары в районах Часового Яра, Богдановки, Клещеевки, Торецка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия восточнее Новокалиново, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 18 атак. Противник нанес 6 авиационных ударов в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, среди них Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары вблизи Водяного и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Наши воины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.