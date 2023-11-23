Bloomberg: ОАЭ усиливают контроль над финансовыми потоками РФ

Российские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадут под более пристальное внимание со стороны местных банков. Причиной этого стало давление со стороны США, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

"ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после того, как российский диктатор Владимир Путин напал на Украину, и компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях" , - говорится в материале.

Издание отмечает, что этот процесс постепенно становится все труднее, отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ проявляют меньшую склонность к риску, связанному с санкциями, и стремятся выйти из так называемого серого списка.

Отмечается, что денежные переводы - будь то для компаний, репатриирующих средства в Россию, или для тех, кто переводит наличные в третью страну, - также стали объектом более строгого контроля и теперь занимают больше времени. Некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, пытаясь обосновать перевод или ставя под сомнение происхождение денег.

США усилили давление на ОАЭ

В последние месяцы чиновники стремились устранить очевидные пробелы в соблюдении санкций, поскольку ОАЭ стремятся исключить из списка юрисдикций, подлежащих усиленному надзору со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, группы, стремящейся бороться с глобальным отмыванием денег.

Тем временем США, Великобритания и Европейский союз усилили давление на чиновников Эмиратов с целью борьбы с незаконными потоками и закрытия каналов, используемых Москвой для обхода торговых санкций и финансирования военной машины Кремля.

"В этом месяце администрация Джо Байдена "нанесла удар" по нескольким судоходным компаниям в ОАЭ, что является частью борьбы с несоблюдением предельного уровня цен на нефть" , - пишет Bloomberg.

Что об этом говорят в правительстве ОАЭ

Представитель ОАЭ заявил, что страна чрезвычайно серьезно относится к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы.

"Увеличенные ресурсы и опыт, которые мы задействовали, подкрепляют постоянную приверженность ОАЭ борьбе с экономической преступностью и разрушению незаконных сетей как внутри страны, так и за рубежом" , - сказал чиновник.

Государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди заявил, что в рамках расследований FATF банки ОАЭ запрашивают дополнительную информацию у нынешних и потенциальных клиентов, включая конкретные проверки, связанные с санкционными списками.

Отношение ОАЭ к санкциям против России

Страна не ввела ограничения против РФ, однако пытается прямо не помогать Кремлю обходить действующие санкции США, ЕС и Британии.

В конце сентября Bloomberg писало, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность введения экспортного контроля, который может нанести ущерб военной машине России.

Уже в начале ноября СМИ сообщали, что Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время ограничат экспорт товаров двойного назначения в Россию.