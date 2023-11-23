Эстония готова закрыть границу с Россией, но пока для этого нет весомого повода

Правительство Эстонии готово закрыть границу с Россией, но пока для этого нет весомого повода, сообщает Европейская правда.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявили члены кабинета министров, сообщает ERR.

По словам премьер-министра Каи Каллас, речь идет о гибридной атаке со стороны России, и если положение с наплывом мигрантов ухудшится, то границы будут закрыты. Но пока что ситуация стабильна и находится под полным контролем.

Каллас отметила, что наплыв мигрантов со стороны России не стал неожиданностью для Эстонии, и правительство внимательно следит за ситуацией.

"Сейчас мы имеем дело с миграционной атакой малой интенсивности. Поскольку в обычной ситуации Российская Федерация не пропускает через свою границу людей без необходимых документов. Но такая деятельность Российской Федерации ничуть не удивительна – мы к этому готовились, и предполагали, что они будут использовать это оружие против нас", – сказала премьер.

По ее словам, на всех пограничных пунктах уже есть все необходимое для того, чтобы их закрыть, если потребуется.

Как отметил министр иностранных дел Маргус Тсахкна, Эстония постоянно находится на связи с Финляндией, и при необходимости готова оказать ей помощь – поскольку речь идет о региональной проблеме, и Финляндия не должна остаться с ней один на один.

В то же время, по словам министра внутренних дел Лаури Ляенеметса, пока ситуация на эстонской границе находится под полным контролем, и никто не будет закрывать границы без веского повода.

"Эстония не настолько слаба, что мы не сможем разобраться с несколькими десятками мигрантов у себя на границе. Если закрыть границу сейчас, то это будет непропорциональной мерой. И мы скорее покажем нашу слабость своим врагам, покажем нашу неуверенность своим партнерам, и, кроме того, можем вселить страх в наше общество. Что и является одной из целей россиян при дирижировании этой гибридной атакой", – прокомментировал Лаури Ляенеметс.

После решения Финляндии закрыть все, кроме одного, пункты пропуска на границе с РФ Норвегия заявила о готовности остановить работу единственного КПП на границе с Россией.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.