Финское правительство хочет изменить бюджет, чтобы увеличить помощь Украине

Финское правительство в четверг подало предложения к изменениям в проект бюджета на 2024 год, где, среди прочего, предусмотрены большие расходы на помощь Украине, сообщает Европейская правда.

Среди прочего, правительство Финляндии предлагает увеличить почти на 96 миллионов евро верхний лимит расходов на нужды обороны на период 2024-2028 годов, чтобы покрыть закупку 19-го пакета военной помощи для Украины.

На 2024 год выдачи вырастут на 20,7 миллиона евро.

Кроме того, в контексте подготовки плана восстановления Украины правительство Финляндии определило финансовые решения для содействия участию финских компаний в восстановлении, для чего просит увеличить на 25 миллионов евро расходы на инвестиции и кредитование в Украине.

В то же время в проекте изменений в бюджет предлагается уполномочить государство предоставить гарантию компенсации убытков для покрытия 80% стоимости инвестиций, максимум до 20 миллионов евро.

Также правительство просит парламент предоставить Министерству труда и экономики полномочия компенсировать кредитные потери по экспортным гарантиям, предоставленным для продвижения экспорта и инвестиций в Украину, на сумму до 50 миллионов евро.

Напомним, в бюджете финского Минобороны на 2024 год предусмотрены 242 миллиона евро на замену военного оборудования, поставленного Финляндией в Украину.