В сети пугают "массированным обстрелом" Украины этой ночью: почему это манипуляция

Украинцы стали получать в социальных сетях различные сообщения о том, что будто этой ночью российские оккупанты устроят массированный обстрел по городам. Такие "анонсы" в мессенджерах являются манипуляцией и очередной попыткой противника создать панику в обществе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

В ведомстве обратили внимание, что на самом деле российские террористы могут нанести удар в любой момент, независимо от сообщений в сетях и "панических писем" в мессенджерах.

"При реальной угрозе вы получите уведомление от местных администраций и Воздушных сил ВСУ" , - подчеркивают в Центре.

Украинцев призывают доверять исключительно официальным источникам информации, не поддаваться панике, сохранять бдительность.

Также в Центре подробно рассказали в графике, что не так с такими сообщениями в интернете с "анонсами" атак, и почему они - часть ИПСО противника.

Российские ИПСО и фейки против Украины

Отметим, что российские захватчики давно и активно используют информационные площадки в попытке дестабилизировать ситуацию в Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ постоянно придумывает и распространяет фейки об Украине.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, различные институты Украины отрабатывают как контрмеры, чтобы превентивно останавливать такие российские ИПСО-шные попытки.

Напомним, недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

Добавим, что террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.