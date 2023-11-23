СМИ: Россия блокирует назначение Мальты председателем ОБСЕ на следующий год
Россия на заседании дипломатов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене заблокировала избрание Мальты государством, которое будет председательствовать в Организации в 2024 году, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По данным Джозвяка, РФ в четверг заблокировала назначение Мальты председательствующим государством в ОБСЕ, а также четырех топ-чиновников организации, включая генерального секретаря.
"Они (россияне. – Ред.) хотят, чтобы Лаврова приняли на следующей неделе в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ, (чтобы) принять окончательное решение", – добавил он.
ОБСЕ принимает все решения консенсусом, что Россия и использует для шантажа организации.
Ранее на этой неделе она вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.
На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Ее рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.
В ОБСЕ не первый месяц ищут способы сохранить функционирование организации из-за позиции России, которая отказалась от сотрудничества, но может ветировать любое решение.