СМИ: Россия блокирует назначение Мальты председателем ОБСЕ на следующий год

Россия на заседании дипломатов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене заблокировала избрание Мальты государством, которое будет председательствовать в Организации в 2024 году, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По данным Джозвяка, РФ в четверг заблокировала назначение Мальты председательствующим государством в ОБСЕ, а также четырех топ-чиновников организации, включая генерального секретаря.

"Они (россияне. – Ред.) хотят, чтобы Лаврова приняли на следующей неделе в Северной Македонии на министерской встрече ОБСЕ, (чтобы) принять окончательное решение", – добавил он.

???????? has already blocked ???????? to be OSCE chair in 2024. Now it is not giving consent to ???????? as alternative OSCE chair + Top4 OSCE posts (like sec gen) as a package. They want Lavrov to be welcomed in ???????? next week for the OSCE ministerial, taking the final decision — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 23, 2023

ОБСЕ принимает все решения консенсусом, что Россия и использует для шантажа организации.

Ранее на этой неделе она вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.

На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Ее рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

В ОБСЕ не первый месяц ищут способы сохранить функционирование организации из-за позиции России, которая отказалась от сотрудничества, но может ветировать любое решение.