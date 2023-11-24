ISW: Иранские прокси могут продолжить обстрелы Израиля

Вся "Ось сопротивления" (иранские прокси-группировки) была вовлечена в обстрелы Израиля, однако неизвестно, прекратят ли они свои атаки во время временного прекращения огня между ЦАХАЛ и ХАМАС.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Группы "Оси сопротивления", включая йеменские хуситы и Исламское сопротивление в Ираке, продолжают атаковать Израиль, пока те обсуждают условия соглашения о военной паузе с ХАМАС.

19 ноября боевики хуситов похитили израильский и японский грузовой корабль, проходивший через Красное море, и 22 ноября запустили крылатую ракету в Эйлате. Исламское движение сопротивления в Ираке также начало использовать баллистические ракеты близкой дальности против американских сил в ноябре, в том числе, и в последние дни.