В Минобороны РФ заявили о ночной атаке украинских беспилотников на Крым
Российское Минобороны заявило, что ночью 24 ноября ПВО сбила над оккупированным Крымом 13 беспилотников и еще 3 – над Волгоградской областью РФ, сообщает Украинская правда.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в заявлении оккупантов.
В российском оборонном ведомстве отмечают, что дежурными средствами ПВО уничтожено 16 БпЛА, из которых 13 - над Крымским полуостровом и три - над территорией Волгоградской области.