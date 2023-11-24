Курс валют НБУ на 24 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 23 ноября, снизился до отметки 36.01 за 1 доллар.
Евро подешевел на 7 коп до 39.27 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 4.07 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 45.17 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 40.72 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.00 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.014300
|EUR
|Евро
|39.270000
|RUB
|Рубль
|0.406890
|GBP
|Фунт стерлингов
|45.169100
|CHF
|Швейцарский франк
|40.721700
|PLN
|Польский злотый
|8.995700