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Курс валют НБУ на 24 ноября

Курс валют НБУ на 24 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 23 ноября, снизился до отметки 36.01 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 39.27 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 4.07 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 45.17 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 40.72 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.00 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.014300 --0.053
EUR Евро 39.270000 --0.065
RUB Рубль 0.406890 --0.001
GBP Фунт стерлингов 45.169100 --0.043
CHF Швейцарский франк 40.721700 --0.086
PLN Польский злотый 8.995700 --0.019

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