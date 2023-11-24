Курс валют НБУ на 24 ноября

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 23 ноября, снизился до отметки 36.01 за 1 доллар.

Евро подешевел на 7 коп до 39.27 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 4.07 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 4 коп до 45.17 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 40.72 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.00 за 1 польский злотый.