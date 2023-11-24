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ПВО ночью уничтожила три "Шахеда" – Воздушные силы

ПВО ночью уничтожила три "Шахеда" – Воздушные силы
Фото: twitter.com/DefenceU

В ночь на 24 ноября украинские военные сбили три беспилотника-камикадзе типа Shahed, которыми россияне атаковали Украину.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Противник атаковал тремя ударными БпЛА типа Shahed с юго-восточного направления. Все три – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ в утренней сводке также сообщает об атаке двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Удалось ли их сбить – не сообщается.

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