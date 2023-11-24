ПВО ночью уничтожила три "Шахеда" – Воздушные силы
В ночь на 24 ноября украинские военные сбили три беспилотника-камикадзе типа Shahed, которыми россияне атаковали Украину.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Противник атаковал тремя ударными БпЛА типа Shahed с юго-восточного направления. Все три – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил", – говорится в сообщении.
Генштаб ВСУ в утренней сводке также сообщает об атаке двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Удалось ли их сбить – не сообщается.