За сутки ВСУ отразили десятки атак, больше всего под Авдеевкой – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения между Силами обороны и оккупационными войсками. Больше всего отбито штурмов россиян на Авдеевском направлении – 20.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 24 ноября.

Всего враг нанес 2 ракетных и 42 авиационных удара, совершил более 53 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Костобобров Черниговской области; Александрия Сумской области; Синковка, Петропавловка, Купянск, Куриловка, Ивановка, Харьковской области; Стельмаховка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Часов Яр, Богдановка, Клещеевка, Торецк, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районе Синьковки, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак.

На Марьинском направлении украинские воины отразили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, состав боеприпасов, средство противовоздушной обороны и 4 артиллерийских средства противника.