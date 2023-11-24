Россия за сутки потеряла 1100 военных и 30 танков – данные Генштаба ВСУ

За минувшие сутки РФ потеряла около 1100 военных, 30 танков, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику в ходе войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.23 ориентировочно составили: