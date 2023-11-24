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Россия за сутки потеряла 1100 военных и 30 танков – данные Генштаба ВСУ

Россия за сутки потеряла 1100 военных и 30 танков – данные Генштаба ВСУ
Фото: Facebook

За минувшие сутки РФ потеряла около 1100 военных, 30 танков, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику в ходе войны против Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 322 900 (+1100) человек,
  • танков − 5 496 (+30) ед,
  • боевых бронированных машин − 10 256 (+32) ед,
  • артиллерийских систем − 7 833 (+31) ед,
  • РСЗО − 904 (+2) ед,
  • средств ПВО − 595 (+4) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 800 (+1) ед,
  • крылатых ракет − 1 564 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 230 (+32) ед,
  • специальной техники – 1 108 (+1) ед.

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