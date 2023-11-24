Россия за сутки потеряла 1100 военных и 30 танков – данные Генштаба ВСУ
За минувшие сутки РФ потеряла около 1100 военных, 30 танков, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику в ходе войны против Украины.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 322 900 (+1100) человек,
- танков − 5 496 (+30) ед,
- боевых бронированных машин − 10 256 (+32) ед,
- артиллерийских систем − 7 833 (+31) ед,
- РСЗО − 904 (+2) ед,
- средств ПВО − 595 (+4) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 800 (+1) ед,
- крылатых ракет − 1 564 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 230 (+32) ед,
- специальной техники – 1 108 (+1) ед.