В Канаде все провинции признали Голодомор геноцидом украинцев
Атлантическая канадская провинция Остров Принца Эдварда признала Голодомор актом геноцида украинцев. Соответствующий законопроект в третьем и завершающем чтении получил единодушную поддержку депутатов, сообщает Укринформ.
"Остров Принца Эдварда должен присоединиться к другим провинциям в признании Украинского голода актом геноцида", - говорится в тексте принятого законопроекта.
Кроме факта признания геноцида, законопроект также на провинциальном уровне определяет четвертую субботу ноября Днем памяти Украинского голода и геноцида (Голодомора).
Добавим, что в провинциальный парламент законопроект внес депутат от Либеральной партии Гордон Макнили. На его принятие депутатам понадобилось менее трех недель.
Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чествует День памяти жертв голодомора. Учитывая решение законодательного собрания Острова Принца Эдварда, все десять канадских провинций признали Голодомор актом геноцида.