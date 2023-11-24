В Канаде все провинции признали Голодомор геноцидом украинцев

Атлантическая канадская провинция Остров Принца Эдварда признала Голодомор актом геноцида украинцев. Соответствующий законопроект в третьем и завершающем чтении получил единодушную поддержку депутатов, сообщает Укринформ.

"Остров Принца Эдварда должен присоединиться к другим провинциям в признании Украинского голода актом геноцида" , - говорится в тексте принятого законопроекта.

Кроме факта признания геноцида, законопроект также на провинциальном уровне определяет четвертую субботу ноября Днем памяти Украинского голода и геноцида (Голодомора).

Добавим, что в провинциальный парламент законопроект внес депутат от Либеральной партии Гордон Макнили. На его принятие депутатам понадобилось менее трех недель.

Канада на государственном уровне признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. С тех пор страна ежегодно чествует День памяти жертв голодомора. Учитывая решение законодательного собрания Острова Принца Эдварда, все десять канадских провинций признали Голодомор актом геноцида.