Минобороны озвучило военные приоритеты в госбюджете на 2024 год
В Министерстве обороны назвали ракетное вооружение и боеприпасы приоритетами бюджета на 2024 год, сообщает Лига.net.
По словам заместителя министра Юрия Джигира, на закупку ракет и боеприпасов в 2024 году пойдет 175 млрд грн, а на военную технику — около 80 млрд.
Следующий приоритет — текущий ремонт поврежденной техники и закупка запасных частей.
"Правительство поставило задачу максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И, по нашим оценкам, более 190 млрд, которые будут контрактоваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", — заявил чиновник.