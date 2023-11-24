Более 50 государств поддержали в ООН декларацию к годовщине Голодомора – МИД

55 государств-членов ООН и делегация ЕС подписали инициированную Украиной в ООН Декларацию к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.

Он поблагодарил каждое государство-член, которое заняло принципиальную позицию.

"Важно, что внимание к Голодомору в ООН растет, а количество подписей резко возросло по сравнению с предыдущим таким документом в 2018 году. Украинская дипломатия продолжает работать над восстановлением исторической справедливости и памятью жертв Голодомора" , – написал министр.

Он добавил, что ужасы Голодомора должны служить четким напоминанием нынешним и будущим поколениям о необходимости предотвращения подобных зверств и попыток использования продовольствия как оружия, которые являются одними из ключевых составляющих российской агрессии против Украины.