Украина планирует эвакуировать водителей, застрявших на польской границе
Украинских водителей грузовиков, застрявших на границе с Польшей, хотят эвакуировать. Украина собирает данные желающих. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Деркач подчеркнул, что водители, вынужденные стоять на границе, не имеют соответствующих условий. Речь идет о питании, дежурстве "скорых", пожарных, санитарных условиях.
В связи с этим Украина приняла решение эвакуировать водителей грузовиков, которые выразят такое желание. Для этого нужно заполнить форму. Это могут сделать водители или перевозчики.
"Со своей стороны, мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже иссякло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - добавил Деркач.