Украина планирует эвакуировать водителей, застрявших на польской границе

Украинских водителей грузовиков, застрявших на границе с Польшей, хотят эвакуировать. Украина собирает данные желающих. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Деркач подчеркнул, что водители, вынужденные стоять на границе, не имеют соответствующих условий. Речь идет о питании, дежурстве "скорых", пожарных, санитарных условиях.

В связи с этим Украина приняла решение эвакуировать водителей грузовиков, которые выразят такое желание. Для этого нужно заполнить форму﻿. Это могут сделать водители или перевозчики.