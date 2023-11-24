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Украина планирует эвакуировать водителей, застрявших на польской границе

Украина планирует эвакуировать водителей, застрявших на польской границе
Фото: peterolthof

Украинских водителей грузовиков, застрявших на границе с Польшей, хотят эвакуировать. Украина собирает данные желающих. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Деркач подчеркнул, что водители, вынужденные стоять на границе, не имеют соответствующих условий. Речь идет о питании, дежурстве "скорых", пожарных, санитарных условиях.

В связи с этим Украина приняла решение эвакуировать водителей грузовиков, которые выразят такое желание. Для этого нужно заполнить форму﻿. Это могут сделать водители или перевозчики.

"Со своей стороны, мы начали сбор данных для эвакуации наших водителей. У нас уже иссякло время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей", - добавил Деркач.

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