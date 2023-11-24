США впервые отменили антидемпинговую меру против украинской металлургии

Министерство торговли США впервые отменило антидемпинговую меру, применявшуюся к украинской металлургической продукции. Об этом заявили в Министерство экономики Украины, сообщает Лига.Бизнес.

16 ноября по результатам административного пересмотра антидемпинговых мер по импорту в США витой проволоки (prestressed concrete steel wire strand) происхождением из Украины американское министерство определило демпинговую маржу для него на уровне 0%. До этого она составляла 19,30% и действовала с 2021 года.

По информации Минэкономики, сейчас в США действует семь антидемпинговых мер по импорту из Украины таких товаров, как ферросиликомарганец; арматура; прокат горячекатаный плоский в рулонах; прокат углеродистый горячекатаный не в рулонах; стальные трубы; катанка из углеродистой и легированной стали; бесшовные трубы. Некоторые из этих мер применяются с 1994 года.

На сайте Американской торговой палаты в Украине сообщается, что по результатам пересмотра Департамент торговли США признал уникальные вызовы для экспорта из Украины во время полномасштабной войны со стороны России и добросовестную ценовую политику ЧАО "Сталькант", экспортирующего витую проволоку.

Во время обзора торговой политики во Всемирной торговой организации, состоявшегося в 2022 году, Украина просила отменить все действующие антидемпинговые меры из-за войны, которая привела к существенному изменению обстоятельств в Украине.

США сообщили, что автоматической отмены антидемпинговых мер не будет. Вместе с тем, заинтересованные стороны позволили инициировать пересмотр в связи с изменением обстоятельств.

"Указанный выше успешный пример ЧАО "Стальканат" свидетельствует о готовности США пересматривать антидемпинговые меры для украинских производителей. Соответственно, сейчас самый лучший момент для инициирования пересмотра антидемпинговых мер" , — говорится в сообщении АТП в Украине.

1 ноября начались процедуры пересмотров Комиссией США по международной торговле (USITC) антидемпинговых мер по импорту в США ферросиликомарганца, а также арматуры и прутков из углеродистой и легированной стали происхождением из Украины в связи с истечением срока их применения.

1 ноября начались процедуры пересмотров Комиссией США по международной торговле (USITC) антидемпинговых мер по импорту в США ферросиликомарганца, а также арматуры и прутков из углеродистой и легированной стали происхождением из Украины в связи с истечением срока их применения.