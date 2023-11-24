Мишель едет в Венгрию после ультиматума Орбана по Украине

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибудет в понедельник в Будапешт для двусторонних переговоров с премьер-министром Виктором Орбаном в рамках подготовки к заседанию Европейского Совета, сообщает Европейская правда.

"В понедельник президент Европейского Совета Шарль Мишель отправится в Венгрию для двусторонней встречи с премьер-министром Виктором Орбаном в рамках подготовки к Европейскому Совету" , - отметила пресс-секретарь Мишеля Екатерина Касиндже.

Визит состоится на фоне недавнего письма Орбана Мишелю, в котором венгерский премьер угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.