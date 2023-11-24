Гейтс: Искусственный интеллект позволит людям работать три дня в неделю

Искусственный интеллект может не заменить человека, но может сделать трехдневную рабочую неделю возможной. Об этом заявил американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс в подкасте What Now, сообщает Лига.Бизнес.

Когда Гейтса спросили об угрозе искусственного интеллекта для рабочих мест, он ответил, что когда-нибудь может наступить время, когда людям "не придется работать так много".

"Если в конце концов вы получите общество, где вам придется работать всего три дня в неделю, это, пожалуй, нормально" , – сказал Гейтс.

Он считает, что будет такое время, когда "машины будут готовить и убирать", а людям не нужно будет работать более пяти дней в неделю.

Гейтс ранее опубликовал сообщение о потенциальном влиянии ИИ.

"Я не думаю, что влияние искусственного интеллекта будет таким драматичным, как промышленная революция, но оно точно будет таким же большим, как появление ПК. Программы для обработки текстов не лишили офисной работы, но изменили ее навсегда" , – сказал Гейтс.

Ранее генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что благодаря искусственному интеллекту у следующего поколения работников будет только 3,5-дневная рабочая неделя.