Финляндия хочет увеличить помощь Украине в 2024 году

Правительство Финляндии 23 ноября внесло в парламент предложение о внесении изменений в проект бюджета на 2024 год. Кроме прочего, предложение включает поправки относительно поддержки Украины, сообщает Экономическая правда.

В частности, предлагается увеличить на 95,7 млн евро максимальную сумму разрешения на закупку военной техники для вооруженных сил страны на 2024-2028 годы.

Предложение покроет стоимость замены техники в результате 19-го пакета материальной помощи, предоставленного Украине. Соответственно расходы бюджета на 2024 год возрастут на 20,7 млн. евро. В результате увеличения максимальная сумма разрешения на закупку составит 1 млрд 451 млн евро.

Кроме того, правительство предлагает увеличить капитал Finnfund на 25 миллионов евро, который будет использоваться для инвестиций и кредитов, ориентированных на Украину.

Также предлагается дать согласие парламенту на компенсацию правительственным структурам по экспортным гарантиям, предоставленным для продвижения экспорта и инвестиций в Украину, на сумму до 50 млн евро.

Финляндия с начала великой войны предоставила помощи Украине на сумму 2,1 млрд евро.