В ВСУ объяснили, почему сначала сообщали о нескольких группах "Шахедов"

Дроны-камикадзе "Шахед", которыми россияне ежедневно атакуют Украину, летят кучно и не всегда Воздушные силы могут распознать, один БПЛА запущен или несколько. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Летит "Шахед" из одной в области в другую. Фактически на границе украинских областей они летят, пытаясь обходить огневые позиции наших мобильных огневых групп, если у врага есть такая информация, или позиций зенитных ракетных комплексов" , - сказал Игнат.

Он отметил, что если даже один маркер на радаре виден, то это может быть не один "Шахед", а группа.

"То есть летят кучно. Таким образом, знать один ли он, два или четыре нет возможности. Поэтому мы всегда сообщаем, что летит группа, но это может быть и одинокий "Шахед" , - объяснил спикер.

Напомним, российские захватчики в ночь на 24 ноября в очередной раз пытались атаковать Украину. Россияне выпустили три дрона-камикадзе типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены воздушными силами.