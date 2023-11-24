В Украине развернут еще одну систему Patriot от Германии – посол
Дополнительная система противовоздушной обороны Patriot из Германии будет развернута в Украине зимой. Об этом заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер, сообщает Укринформ.
"Ситуация зимой сейчас может стать очень сложной. Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. Я уже говорил о нашей поддержке противовоздушной обороны. Вдобавок к упомянутым системам IRIS-T зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", – сказал дипломат.
Ранее сообщалось, что Германия работает над передачей Украине дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot.