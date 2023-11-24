Блокировка границы с Польшей: в очередях примерно 3700 грузовиков

Ситуация на границе с Польшей остается непростой, сейчас заблокированы 4 пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся примерно 3700 грузовиков. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Офицер напомнил, что в четверг 23 ноября участники блокады начали свои действия еще на одном пункте пропуска "Медика" - "Шегини".

Информацию об этом ГПСУ получила от польских коллег, а до этого было письмо, в котором говорилось о том, что блокирование будет происходить с 23 по 26 ноября преимущественно в дневное время с 10 до 21 часа по киевскому времени.

Соответственно вечером 23 ноября польские пограничники проинформировали Госпогранслужбу Украины, что блокировка снята, интенсивность движения для грузовиков на этом направлении возобновилась.

В пятницу 24 ноября после 10 часов поляки возобновили блокирование этого направления.

По состоянию на утро в сторону Украины с польской стороны границы очередь в этом ПП насчитывала примерно 1400 грузовиков, по данным смежной стороны.

В то же время Демченко отметил: ГПСУ не исключает, что количество грузовиков на всех направлениях может быть и больше.

Отдельно офицер уточнил, что на границе со Словакией движение грузовиков пока не заблокировано.