Чехи и словаки собрали 400 тысяч евро на вертолет для ГУР

В Чехии и Словакии в рамках инициативы «Подарок для Путина» за неделю собрали 400 000 евро на закупку вертолета Black Hawk для Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом заявили в Главном управлении разведки, сообщает Укринформ.

"За первую неделю неравнодушные чехи и словаки задонатили на вертолет более 400 000 евро. Его общая стоимость составляет около 4,3 миллиона евро. По словам организаторов, вертолет уже осмотрели авиационные эксперты из Украины ― он в хорошем состоянии и готов выполнять боевые задания" , – говорится в сообщении.

Отмечается, как только будет собрана необходимая для приобретения сумма, Министерство обороны Чехии доставит Black Hawk украинским разведчикам.

В ГУР МО отметили, что в их авиапарке уже есть один такой вертолет, который помогает выполнять боевые и специальные задачи, миссии по доставке военных грузов и личного состава, ведению радиоэлектронной борьбы, а также эвакуации раненых.

Ранее в рамках инициативы "Подарок для Путина" чехи уже задонатили на приобретение для Вооруженных сил Украины 15 комплексов противовоздушной обороны Viktor, танк Т-72 и РСЗО RM-70 на общую стоимость в 2,3 млн долларов.