В Кабмине обратились в ЕС из-за возможного вето Венгрии для Украины

Венгрия может наложить вето на предстоящие переговоры Украины с ЕС о вступлении. Но это означало бы безответственность других членов Европейского союза. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Считается, что после того, как Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, все сосредоточения на предстоящем в декабре саммите лидеров ЕС.

Ожидается, что Венгрия может заблокировать переговоры. Украина призывает ЕС обсудить этот вопрос. Стефанишина сделала соответствующее заявление на Немецком совете по международным отношениям.

"Речь идет о том, чтобы общаться друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или кто пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето" , - сказала она.

Стефанишина намекает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не могут быть заблокированы из-за решения только Венгрии. По ее мнению, это ответственность всего блока.