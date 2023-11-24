В Кабмине обратились в ЕС из-за возможного вето Венгрии для Украины
Венгрия может наложить вето на предстоящие переговоры Украины с ЕС о вступлении. Но это означало бы безответственность других членов Европейского союза. Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Считается, что после того, как Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, все сосредоточения на предстоящем в декабре саммите лидеров ЕС.
Ожидается, что Венгрия может заблокировать переговоры. Украина призывает ЕС обсудить этот вопрос. Стефанишина сделала соответствующее заявление на Немецком совете по международным отношениям.
"Речь идет о том, чтобы общаться друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или кто пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето", - сказала она.
Стефанишина намекает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не могут быть заблокированы из-за решения только Венгрии. По ее мнению, это ответственность всего блока.
"Ведь если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это была бы безответственность других - тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над сосредоточением на более широкой картине будущего Европы", - подчеркнула министр.